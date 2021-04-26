Лето под контролем. Заработал обновленный сайт о детском отдыхе в Подмосковье

Сайт с информацией о детском летнем отдыхе в Подмосковье начал работать после обновления. Там родители могут получить всю необходимую информацию о лагерях региона. Об этом заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«У нас создан портал о летнем отдыхе в Подмосковье, на который можно зайти в том числе по QR-коду с телефона. По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы портал доработали. На нем представлено 87 лагерей. Они распределены по „звездности“ — по рейтингу живых пользователей на „Яндексе“», — доложила Фаевская губернатору региона Андрею Воробьеву.

Теперь в графе «Поиск» можно задать городской округ, тематику, название лагеря. На сайте есть фото, чтобы у родителей были представления о том, как, где и в каких условиях будет отдыхать ребенок. Более чем для половины лагерей удалось снять короткие видеоролики.

На этом сайте родители могут узнать, какие документы подготовить ребенку для лагеря, что необходимо взять с собой, какую одежду, обувь, какие средства гигиены. Есть также информация о том, как получить путевку в детский лагерь.

«У нас есть определенные категории жителей, имеющих на это право. И о том, как получить компенсацию за путевку. Обе услуги полностью реализованы в электронном виде. И их можно получить онлайн через портал госуслуг», — добавила Фаевская.

Она уточнила, что компенсация за путевку действовала и до новой меры, о которой объявил президент, за счет средств регионального бюджета.

«А теперь все жители Подмосковья в соответствии с поручением президента будут иметь право на компенсацию 50% стоимости путевки», — сказала министр.