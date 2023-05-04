Подмосковье 04 мая 2023, 13:14 Более 1,5 тысячи семей станут новоселами в ЖК «Рафинад» в Химках в этом году Застройщик «Сити21»

Читать 360tv в

В 11 домах ЖК «Рафинад» в Химках ключи от своих квартир получат 1603 семьи. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Застройщик «Сити21» построил на территории комплекса остров развлечений. Она включает в себя беговые дорожки, спортивные площадки, зоны отдыха с лежаками у реки и детские игровые комплексы.

Реклама

Новые жильцы ЖК «Рафинад» активно заселяются. Некоторые из них соблюдают приметы, например, запускают в дом сначала кошку. Одна из питомцев Кола стала для своей хозяйки Нино Вахании настоящей помощницей и талисманом счастья.

«Кола любит помогать и контролировать порядок в доме, при переезде никакие работы не прошли без ее участия. Разбираю шкаф — она в шкафу, поливаю цветы из душа — а она уже в ванной», — рассказала Нино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».