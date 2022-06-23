Более миллиарда рублей выделили на социальную поддержку жителей Химок

На меры социальной поддержки Химкам выделили 1,5 миллиарда рублей. Выплаты и пособия получает каждый четвертый житель округа.

Социальную поддержку в Химках получают около 76 тысяч человек. Это более 130 видов различных выплат. Большинство из них — компенсация оплаты за коммунальные услуги, материнский капитал, социальные карты, санитарно-курортное лечение и зубопротезирование.

Новая программа поддержки была введена в этом году администрацией города. Это компенсация затрат на покупку школьной формы — ей уже воспользовались 190 семей, а также матпомощь многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и малообеспеченным гражданам до 50 тысяч рублей и выплата 10 тысяч рублей сотрудникам УМВД.

Также любой житель в трудной жизненной ситуации может обратиться за помощью. Так, Никите Гришину с ДЦП помогли регулярно посещать дорогостоящие реабилитационные процедуры.

«Стоимость такой реабилитации — около 143 тысяч рублей. Для моей семьи это огромная сумма. В связи с чем я и обратилась за помощью в администрацию городского округа Химки. И мне помогли» — сказала мать Никиты Ирина.

Глава округа Дмитрий Волошин подчеркнул, что Совет депутатов должен рассматривать такие заявки оперативно, ведь от этого зависит жизнь и здоровье химчан.