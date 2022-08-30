Более двух тысяч школьных автобусов в Подмосковье проверили перед новым учебным годом
Минтранс Подмосковья проверил свыше 2,3 тысячи школьных автобусов в преддверии нового учебного года
Более 2,3 тысячи школьных автобусов в преддверии нового учебного года в Подмосковье проверил Минтранс совместно с Госавтоинспекцией региона. Об этом рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.
«Проверку прошли автобусы из 41 муниципального образования, в которых осуществляются перевозки на школьных маршрутах», — уточнила Анна Кротова.
Зампред сообщила, что было проинспектировано свыше 2,3 тысячи автобусов, транспортные средства готовы к перевозке детей. В 110 автобусах были выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность, перевозчики должны устранить замечания в кратчайшие сроки.
Школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС», все сиденья должны быть оснащены ремнями безопасности, проход в салоне должен быть оборудован поручнями.
Минтранс Подмосковья проверяет школьные автобусы на предмет соответствия ГОСТу и требованиям безопасности перевозок детей ежеквартально.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал количество новых школ в 2022 году.