Более двух тысяч школьных автобусов в Подмосковье проверили перед новым учебным годом

Более 2,3 тысячи школьных автобусов в преддверии нового учебного года в Подмосковье проверил Минтранс совместно с Госавтоинспекцией региона. Об этом рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.

«Проверку прошли автобусы из 41 муниципального образования, в которых осуществляются перевозки на школьных маршрутах», — уточнила Анна Кротова.

Зампред сообщила, что было проинспектировано свыше 2,3 тысячи автобусов, транспортные средства готовы к перевозке детей. В 110 автобусах были выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность, перевозчики должны устранить замечания в кратчайшие сроки.

Школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС», все сиденья должны быть оснащены ремнями безопасности, проход в салоне должен быть оборудован поручнями.

Минтранс Подмосковья проверяет школьные автобусы на предмет соответствия ГОСТу и требованиям безопасности перевозок детей ежеквартально.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал количество новых школ в 2022 году.