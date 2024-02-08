Подмосковье 08 февраля 2024, 16:48 Более двух тысяч детей получат раскраски-пособия о правилах дорожного движения в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Раскраску-пособие о ПДД подготовили для детей в Подмосковье. Она в игровой форме покажет 18 самых распространенных ситуаций на дороге, и расскажет, как правильно себя вести. Первые экземпляры вручили 70 детям из Подольска.

Раскраску «Мир безопасных дорог» подготовили оператор региональной системы контроля БДД «МВС Груп» и Минтранс Подмосковья. Первые экземпляры отправили в Подольск в рамках акции «Стань заметнее». Пособие получили около 70 детей. Еще около двух тысяч раскрасок передали в Одинцово, Павловский Посад, Серпухов и другие города.

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В ведомстве напомнили о необходимости рассказывать детям о ПДД и подавать им правильный пример.

Раскраска-пособие также доступны онлайн по ссылке.

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