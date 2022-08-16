Более 900 участков автомобильных дорог отремонтировали в Подмосковье

В текущем году в Подмосковье запланировано отремонтировать более 1,2 тысячи участков автомобильных дорог, их общая протяженность составит порядка 1,4 тысячи километров. К текущему моменту общий план удалось выполнить примерно на 75%. Уже проведен ремонт свыше 900 таких участков.

Часть участков будет сделана в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом подробнее говорили на заседании профильного Комитета Мособлдумы, которое состоялось в городском округе Воскресенск.

«Тема ремонта дорог в летнее время особенно актуальна. В регионе ведется масштабная работа в данном направлении. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутаты в своих городских округах инспектируют строительство и ремонт автомобильных дорог. В том числе, держим на контроле вопросы сроков сдачи того или иного участка дороги», — рассказал председатель Комитета Олег Гаджиев.

По словам члена Общественного совета по поддержке и развитию спорта Московской области Екатерины Лобышевой, «общественный контроль дорожного строительства — важнейшая часть нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жители Подмосковья участвуют в решении вопросов, какие дороги необходимо отремонтировать.

В этом году в Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют более 700 километров автомобильных дорог.

Дороги продолжают строить в Подмосковье. Сейчас в регионе реализуют 50 проектов, многие из которых планируют сдать досрочно. О том, как удается открывать новые объекты раньше запланированного, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.