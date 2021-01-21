Около 115 такси отправили на штрафстоянки в Подмосковье с начала года

Всего с января оштрафовали около 600 таксистов. Выяснилось, что они не проходили медицинских осмотров, не следили за техническим состоянием машин и наличием атрибутики.

При этом свыше 110 автомобилей отправили на штрафстоянки. Среди основных причин отсутствие разрешений на их работу, игнорирование медицинского и технического осмотров.

Кроме того, с начала года поймали 24 водителя, не надевавших медицинские маски. За соблюдением правил на дорогах следят правоохранительные органы и специалисты УРАТК Минтранса Подмосковья.

Правила для такси

Есть областной стандарт, которому должны соответствовать такси. В первую очередь водителям необходимо разрешение на перевозку пассажиров.

Вместе с тем им потребуется проходить медицинские осмотры и следить за техническим состоянием машин. На автомобилях должна быть отличительная атрибутика такси, принятая в Подмосковье.

Среди необходимых элементов шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше, а в оформлении — белый цвет кузова, желтая полоса посередине и серая снизу.

Сегодня в Московской области насчитывается около 90 тысяч такси, работающих по выданным разрешениям. В салонах есть QR-коды, дающие информацию о перевозчике и автомобиле.

О нарушениях можно сообщить на горячую линию Минтранса Подмосковья по номеру: +7 (495) 228-19-19.