Подмосковье 11 ноября 2022, 11:16 Более 900 новых мест обитания животных из Красной книги выявили в Подмосковье

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Новые данные для ведения Красной книги Подмосковья поступили в Минэкологии региона. Специалисты весь год следили за популяциями редких животных и обнаружили 930 новых мест их обитания.

Работу провели сотрудники природоохранного фонда «Верховье». Они предоставили данные, сделанные на основе длительных наблюдений за животными в 2022 году, которые говорят о хорошей сохранности мест обитания охраняемых видов.

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«За год было выявлено 930 новых локаций, где подтверждено нахождение краснокнижных или нуждающихся в постоянном наблюдении видов. На данный момент в Подмосковье зафиксировано присутствие 168 охраняемых представителей животного мира и 85 видов растений», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Чтобы собрать данные, ученые делали выезды в леса и заповедники, мониторили территории с помощью дронов, опрашивали местных специалистов. В результате этих действий удалось получить новые данные. Например, в этом году подтвердилось обитание бурого медведя в Рузском округе и обыкновенной летяги — в Можайском. На реке Рожайке в Кашире зафиксировали жизнедеятельность выдр, а в Клину нашли редкую орешниковую соню. Под Волоколамском ученые обнаружили черного коршуна и седого дятла.

«Популяции отдельных краснокнижных видов в Подмосковье гораздо больше, чем представлялось ранее, и это не может не радовать», — заключил Тихон Фирсов.

В октябре был назван топ-3 округов Подмосковья по охране природы. Одинцово, Люберцы и Солнечногорск стали лучшими муниципалитетами по такой работе по итогам третьего квартала года. Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создавать лесопарки на территории региона, и эта работа уже началась.