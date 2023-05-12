Подмосковье 12 мая 2023, 10:51 Более 90 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года ПС Минздрава МО

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С начала года в Подмосковье родилось более 90 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Отмечается, что своевременно назначенная антиретровирусная терапия позволяет сохранить здоровье как маме, так и малышу.

«Сегодня каждая женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, может родить здорового ребенка. Если женщина знает о своем ВИЧ-статусе и уже наблюдается в Центре СПИД, то наши специалисты помогут ей спланировать беременность», — отметил главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

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Он также подчеркнул, что в случае, если заболевание выявляется у будущей мамы во время беременности, нужно как можно скорее обратиться в Центр СПИД. Также всем женщинам рекомендуют сдать анализы и обследоваться на ВИЧ, независимо от того, планируют они беременность или нет.

Для того, чтобы обследоваться на инфекцию, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинет анонимного тестирования или в Центр СПИД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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