Подмосковье 09 февраля 2023, 10:25 Более 90 миллионов рублей выделят на обновление инженерных сетей в Лобне в этом году

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Капитальные ремонты на нескольких коммунальных объектах начнутся в Лобне в 2023 году. На обновление инженерных систем направят более 90 миллионов рублей.

В городском округе обновят пять водозаборных узлов, которые обслуживают более 12 тысяч жителей. Также проведут капитальный ремонт сетей водоснабжения, обслуживающих жителей микрорайонов Букино и Восточный.

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«Кроме этого, будут отремонтированы сети и 12 канализационно-насосных станций. Суммарно эти объекты работают для 13 тысяч жителей», — добавил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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В годовой план работ включены также ремонты на двух насосных станциях, расположенных на улицах Кольцевой и Калинина. В дополнение к этому заменят насос КНС на улице Дачной.

На обновление инженерной сети в городском округе Лобня направят 90,47 миллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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