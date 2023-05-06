Подмосковье 06 мая 2023, 14:44 Более 90 фотографий с фронта показали на выставке в Видном

Читать 360tv в

Более 90 кадров из зоны СВО презентовали на выставке «Зеркало нашего времени» в Видном Ленинского округа. Автор работ — житель Видного Владимир Гриневич.

На одном из фото артиллерист и штурмовик вместе

Реклама

«У человека нету глаза. У него, видите, вместо глаза заплатка из кожи сделана. Но очень крутой дядька, я вам скажу. То есть он настолько живой. С тремя глазами люди не бывают такими живыми, как он вот с одним. Хочу, чтобы зрители, которые придут сюда, обратили внимание на их глаза», — заявил Гриневич.

Владимир Гриневич работает оператором федерального канала. Он снимает в горячих точках. За время проведения СВО у него было пять рабочих поездок. Из каждой мужчина привозит фотографии. Карточки на выставке — из его последней командировки.

На кадры пришел посмотреть семиклассник Максим Ерзин. Он целый месяц подрабатывал, чтобы все деньги отдать на нужды бойцов.

«Глядя на них, понимаю то, что не зря. Глядя на фотографии, возникает гордость за наших солдат», — заявил ученик школы № 5 Ерзин.

Фронтовые работы Владимир Гриневич показывает во второй раз.

«Ребята выкопали ей блиндаж свой. Она живет в этом блиндаже. Они ей постелили сено и курица им каждый день приносит по яйцу», — сообщил автор выставки.

Экспозиция будет работать до 28 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».