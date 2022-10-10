Более 85 тысяч гектаров земель Подмосковья засеяли овощными культурами | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 20:09 Поделиться Telegram

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Viber Более 85 тысяч гектаров земель Подмосковья засеяли овощными культурами

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Сейчас на фоне западных санкций в России отдельно важна продовольственная безопасность. Одна из ее основ — это развитие сельского хозяйства. Для этого нужно как можно активнее внедрять в производство российские семена. Такая работа ведется и на территории Подмосковья.

«В Московской области селекционные программы ведутся по 18 основным овощным культурам. В этом году более 85 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель по всей стране было засеяно семенами сортов и гибридов, произведенных в Подмосковье», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Как добавил Георгий Филимонов, основная часть семян выпускается Агрохолдингом «Поиск». Его считают одним из ведущих предприятий, которое занимается селекцией по овощным культурам.

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Постоянно выпускаются новые сорта плодоовощных культур. Это происходит как при помощи обычных способов селекции, также и с применением самых современных методов. Под селекцией «Поиск» существует уже больше 820 сортов и гибридов. Их задействуют в товарном овощеводстве и в личных подсобных хозяйствах.

Ранее стало известно, что сельское хозяйство Подмосковья показывает неплохие результаты, оставаясь лидером по производству молока, зерновых культур и овощей. Об этом губернатор Андрей Воробьев сказал на совещании с руководящим составом областного правительства.

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