Воробьев отметил успехи сельского хозяйства Подмосковья

Сельское хозяйство Подмосковья показывает неплохие результаты, оставаясь лидером по производству молока, зерновых культур и овощей. Об этом губернатор Андрей Воробьев сказал на совещании с руководящим составом областного правительства.

«Сейчас все, что тесно связано с продуктовой безопасностью, ценами на продукты питания, находится в центре внимания. И Подмосковье всегда делало свой вклад», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что в регионе создали уже немало программ, помогающих показывать неплохие результаты.

А неплохие — это оставаться лидерами как по молоку, так и овощам, зерновым культурам на гектар. Все это принципиально важно Андрей Воробьев.

Он напомнил о важном решении для поддержки фермеров — продолжается разработка программы, которая предполагает предоставление успешным аграриям от 10 гектаров земли в разных локациях Подмосковья.

Это позволит им и дальше развивать бизнес, использовать новейшие технологии, создавать рабочие места.

«Особенно эта тема актуальна для удаленных территорий. А они, как правило, и являются у нас сельхозтерриториями», — заключил губернатор.

По его словам, важно каждый год видеть новые результаты в этом направлении.