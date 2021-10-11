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    11 октября 2021, 11:08

    Воробьев отметил успехи сельского хозяйства Подмосковья

    Губернатор Андрей Воробьев отметил успехи сельского хозяйства Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Ольга Назаркина, Юлия Булыгина

    Сельское хозяйство Подмосковья показывает неплохие результаты, оставаясь лидером по производству молока, зерновых культур и овощей. Об этом губернатор Андрей Воробьев сказал на совещании с руководящим составом областного правительства.

    Воробьев отметил успехи сельского хозяйства Подмосковья

    «Сейчас все, что тесно связано с продуктовой безопасностью, ценами на продукты питания, находится в центре внимания. И Подмосковье всегда делало свой вклад», — отметил Воробьев.

    Он подчеркнул, что в регионе создали уже немало программ, помогающих показывать неплохие результаты.

    А неплохие — это оставаться лидерами как по молоку, так и овощам, зерновым культурам на гектар. Все это принципиально важно

    Андрей Воробьев.

    Он напомнил о важном решении для поддержки фермеров — продолжается разработка программы, которая предполагает предоставление успешным аграриям от 10 гектаров земли в разных локациях Подмосковья.

    Это позволит им и дальше развивать бизнес, использовать новейшие технологии, создавать рабочие места.

    «Особенно эта тема актуальна для удаленных территорий. А они, как правило, и являются у нас сельхозтерриториями», — заключил губернатор.

    По его словам, важно каждый год видеть новые результаты в этом направлении.