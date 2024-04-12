Подмосковье 12 апреля 2024, 13:31 Более 800 тысяч жителей Подмосковья стали пользователями приложения «Мособлгаза» Unsplash

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Более 800 тысяч жителей Подмосковья пользуются «Личным кабинетом» в мобильном приложении «Мособлгаза». Абонентам доступно 28 услуг.

Среди наиболее популярных услуг — подача заявки на подключение газа, ремонт и замена газового оборудования, поверка приборов учета, а также оплата газоснабжения.

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В мобильное приложение также интегрирована система «Безопасный дом». Она состоит из датчиков контроля загазованности, которые позволят перекрыть газ в случае утечки и вызвать аварийную бригаду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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