Подмосковье 08 марта 2023, 21:48 Более 800 школьников Подмосковья сыграли в мини-футбол в Щелкове

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Более 800 школьников в составе 64 команд сыграли в рамках регионального финала общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу». Соревнования прошли 7 и 8 марта в спорткомплексе «Подмосковье» в Щелкове, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В состязаниях поучаствовали команды из 27 округов, в том числе из Балашихи, Долгопрудного, Истры, Ленинского, Егорьевска, Одинцова и других.

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«Проект „Мини-футбол — в школу“ в этом году отмечает свое 18-летие. За эти годы он стал одним из наиболее популярных спортивно-массовых мероприятий для школьников», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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В первом сезоне поучаствовали 2,5 тысячи детей, на данный момент их более миллиона.

Чемпионами турнира среди команд мальчиков 2011–2012 годов рождения стали футболисты из Домодедова. Среди коллективов 2009–2010 годов рождения победили учащиеся из Красногорска. В соревнованиях спортсменов 2007–2008 годов рождения победу одержали учащиеся из Власихи.

​В самой старшей возрастной группе выиграла команда из Коломны. Лучшими среди девочек 2011–2012 годов рождения стали футболистки из Орехово-Зуева, 2009-2010 — Кранознаменска, 2007-2008 — Ступина и 2005-2006 — Королева. Все восемь команд победителей каждой из групп представят регион на всероссийском финале, в котором примут участие 128 команд со всей России.

Финал пройдет в марте в Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет в Московской области капитально отремонтируют 50 спортивных объектов.

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