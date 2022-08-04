Более 800 рабочих мест появится в новых тепличных комплексах в Подмосковье

В Московской области реализуют два больших инвестиционных проекта по выращивают овощей в теплицах. Их реализация позволит региону приблизиться по валовому сбору овощей защищенного грунта к первому месту в России. Появятся новые рабочие места.

«Компании „ТК Подмосковье“ в городском округе Воскресенск и „Луховицкие овощи“ в Луховицах построят тепличные комплексы общей площадью 50 гектаров, их расчетная мощность производства — почти 42 тысячи тонн овощей защищенного грунта в год. Общий объем инвестиций в строительство новых теплиц — более 18 миллиардов рублей», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Тепличные комплексы собираются ввести в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года. В Подмосковье появится примерно 820 новых рабочих мест.

В 2014 году в Подмосковье работало только 26 гектаров теплиц, с этой площади собирался урожай в 5,5 тысячи тонн овощей в год. ЗА последние семь лет в регионе ввели еще 170 гектаров теплиц. До конца года общая площадь составит порядка 220 гектаров. По итогам года в Московской области собираются собрать порядка 122 тысяч тонн овощей защищенного грунта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье увеличились на 50%.