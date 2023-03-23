Подмосковье 23 марта 2023, 18:30 Более 800 километров новой скоростной дороги М-12 откроют до конца года

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Более 100 километров строящейся трассы М-12 от Москвы до Казани на данный момент открыто. Осенью заработают еще 416 километров, а до конца года движение запустят по 811 километрам новой скоростной дороги.

Скоростная дорога М-12 станет частью транспортного маршрута «Россия». Трасса пройдет через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашию и Татарстан.

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На данный момент рабочие устраивают насыпь дорожного полотна на втором пусковом комплексе головного участка М-12 от Московского скоростного диаметра до ЦКАД. Уже осенью 2023 года эти дороги состыкуют в Люберцах.

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ГК «Автодор» сообщила, что на данный момент основной упор делают на земляные, монолитные работы, а также установку фундаментов шумозащитных экранов. Все земляные работы планируется закончить уже к лету, а после — приступить к укладке асфальтобетона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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