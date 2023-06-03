Подмосковье 03 июня 2023, 14:27 Более 800 детей отдохнут летом в пришкольных лагерях в Лобне

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Этим летом более 800 детей отдохнут в пришкольных лагерях Лобни. Одним из самых популярны стал лагерь «Радуга» при школе № 6, который уже принял 100 воспитанников.

Несколько месяцев назад в учебном заведении открыли пристройку с большой столовой, просторными залами и кабинетами, а также полностью обновили спортивную площадку. Теперь у педагогов есть все возможности для того, чтобы сделать каникулы яркими и запоминающимися.

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«Самое главное — организовать детей, чтобы у них побольше было мероприятий спортивных. У нас есть договор с домом культуры, куда мы будет ходить еженедельно. И, конечно, самая главная наша задача — оздоровить детей, чтобы они побольше были на свежем воздухе», — сообщила начальник пришкольного лагеря Анастасия Щепкина.

«Я здесь уже один раз была, и мне очень понравилось здесь. К нам и пожарная машина приезжала, чтобы показать нам, как там все устроено. Показать разные принадлежности. Еще очень много было конкурсов, так что я очень люблю этот лагерь, мне он нравится», — заявила четвероклассница Катя Ермачкова.

Смена продлится 21 день. Путевка стоит чуть больше трех тысяч рублей, поэтому многие родители отдают предпочтение именно городскому лагерю. Тем более, что многодетным мамам и папам, семьям мобилизованных и другим льготникам платить и вовсе не придется.

«У меня дочь здесь, второй Е класс. Мы ходили в том году сюда в лагерь, нам очень понравилось Самое замечательное, что ребенок здесь развлекается, отдыхает, она набралась здесь сил, была очень довольна, и мы решили опять сюда прийти», — сообщила мама девочки Оксана Анохина.

Лагеря открылись в девяти городских школах. Для ребят организовали трехразовое питание, оборудовали спальни для послеобеденного сна, подготовили большую развлекательную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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