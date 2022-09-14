Более 80 железнодорожных переездов отремонтировали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 16:41 Поделиться Telegram

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Viber Более 80 железнодорожных переездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

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С начала года в Подмосковье успели отремонтировать сразу 85 железнодорожных переездов. Причем на 68 из них работы провели в рамках программы ремонта по результатам обследования сотрудниками РЖД. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, к этому моменту всю запланированную программу ремонта железнодорожных переездов удалось выполнить примерно наполовину.

«В Подмосковье ежегодно для обеспечения безопасного проезда жителей и гостей региона через железнодорожные пути проводится ремонт переездов. На сегодняшний день отремонтировано 85 переездов — ликвидированы ямы и уложено новое асфальтовое покрытие. Всего в этом году планируется отремонтировать около 150 железнодорожных переездов, что составляет 44% от общего числа переездов в регионе. Работы по ремонту завершат в октябре», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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К этому моменту самый большой объем по ремонту провели на территории Пушкинского округа — там успели отремонтировать сразу девять железнодорожных переездов. Замену асфальта собираются произвести на семи переездах в Богородском и Одинцове, а в Лобне отремонтируют еще шесть переездов.

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В целом работы планируют провести в 25 округах Подмосковья. Все переезды, которые будут ремонтироваться, указаны на сайте Министерства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М12 Москва — Казань. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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