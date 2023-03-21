Подмосковье 21 марта 2023, 21:46 Более 80 участников выступили на всероссийском вокальном конкурсе в Лыткарине

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Всероссийский вокальный конкурс «Золотая звезда» состоялся в доме культуры «Центр молодежи» в Лыткарине. Свои голоса продемонстрировали более 80 исполнителей из Лыткарина, Люберец, Москвы, Жуковского, Раменского, Дзержинского и Волоколамска.

Жюри возглавила почетный председатель музыкального общества Московской области и заслуженный работник культуры России Алевтина Кондратьева.

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«Если ребенок стремится к исполнительству, к музыке, то, чем раньше он выходит на сцену, тем лучше. Участие в таких мероприятиях дает многое», — заявила Кондратьева.

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Эксперты прослушали 57 номеров. Их разбили по номинациям: академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал и авторская песня. Певцов поделили на пять возрастных групп.

От Лыткарина на конкурсе выступили воспитанники детской музыкальной школы, вокальные коллективы ДК «Центр молодежи» и гимназии № 7. Артисты выступали сольно, дуэтами, трио и ансамблями.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 25 марта.

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