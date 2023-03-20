Подмосковье 20 марта 2023, 13:57 Стало известно, в каких округах Подмосковья к 1 сентября появятся новые детсады Министр Локтев: новые детсады 1 сентября откроются в 9 округах Подмосковья Пресс-служба Министерства образования Московской области

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К 1 сентября в Подмосковье откроются 13 детсадов. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил на совещании министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Садики появятся в девяти городских округах: Серпухове, Ступине, Ленинском округе, Королеве, Люберцах, Котельниках, Одинцове, Волоколамске и Мытищах. Все объекты находятся в высокой степени готовности, уже ведется отделка, отметил он.

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«Мы реализуем программу по строительству детских садов. <…> По строительству мы красной зоны не видим, все объекты находятся в графике, мы их продолжаем контролировать. Сроки ввода будут соблюдены», — подчеркнул Локтев.

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Он напомнил о реализации программы капитального ремонта школ и детсадов, которая ведется совместно с министерством образования. В этом году в программу вошли 99 объектов: 63 школы, которые также откроются к 1 сентября, 28 детских садов и восемь колледжей. На 70% объектах подрядчики уже приступили к работам.