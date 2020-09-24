Более 80 тысяч саженцев высадили в Ивантеевском лесопитомнике за три года

В Московской области возрождают Ивантеевский лесопитомник. За три года работ на его территории высадили свыше 80 тысяч саженцев — как в поля, так и в контейнеры.

Лесопитомник раскинулся более чем на 200 гектаров. Его земли во время рабочей поездки осмотрели представители Мособлдумы, регионального правительства и администрации городского округа Ивантеевка.

Директор лесопитомника Сергей Устинов напомнил, что активно подготавливать посадочный материал начали в 2017 году. На полях лесопитомника тогда высадили 17,7 тысячи саженцев деревьев и 14,6 тысячи кустарников.

Годом позже в открытый грунт и контейнеры посадили еще почти 30 тысяч декоративных и плодово-ягодных растений. Сейчас в Ивантеевском лесопитомнике подрастают клены, дубы, орехи, рябина, сирень, кизильник, виноград, калина и другие насаждения.

В 2019-м на территории высадили 8,6 тысячи саженцев — мелколистную липу, гибридную пихту, клен гиннала, бирючину обыкновенную, кизильник, сирень, чубушник венечный, дерен сибирский, иву шаровидную. Вместе с ними на земле появились более четырех тысяч сеянцев ели.

В этом же году отремонтировали одну из отапливаемых теплиц на 150 «квадратов» и завершили первый этап реконструкции второй теплицы — на 363 квадратных метра.

Отдельно в лесопитомнике выращивают посадочный материал с закрытой корневой системой. В контейнерах растут 13,3 тысячи различных плодовых деревьев и кустарников.

Ивантеевский лесопитомник отличается от других уникальным садом-маточником «золотой коллекции» сортов яблони ученого и селекционера Сергея Исаева, который был учеником Мичурина. В саду 300 деревьев и 30 сортов яблони Исаева бережно хранят уже два года. Саженцы будут поставлять садоводам Подмосковья и других российских городов. В дальнейшем они станут материалом для закладки промышленных садов.

«Ивантеевский лесопитомник вступил на путь восстановления профессиональной деятельности и сейчас делает решительные шаги для того, чтобы стать одним из конкурентоспособных участников рынка посадочного материала», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что большое количество высаженных за три года саженцев подтвердило серьезные намерения руководства лесопитомника.