Названы самые красивые прогулочные места Подмосковья

В Московской области есть множество мест для прогулок и спокойного времяпрепровождения, которые особенно актуальны в период «бабьего лета», пока стоит теплая и солнечная осенняя погода.

Их перечислила пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Одним из самых прекрасных видов Подмосковья можно насладиться в музее-усадьбе «Архангельское». Посетители могут осмотреть садово-парковый ансамбль, его террасы, аллеи и мраморные статуи.

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После реконструкции парк «Пехорка» стал одним из самых комфортных мест для гостей. Туристы смогут погулять по тенистым аллеям, покататься на лодке по пруду и посетить благоустроенную набережную.

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В музее-заповеднике «Зарайский кремль» в архитектурный ансамбль вошли Никольский собор, здание бывших присутственных мест и собор Усекновения главы Иоанна Предтечи.

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Заказник «Журавлиная родина» ждет всех любителей птиц. Гостей ждет также экскурсия по осеннему лесу и экотропе на болоте. Записаться лучше заранее.

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В киногороде Piligrim Porto, который представляет собой европейский городок XVIII века, посетители увидят 40 построек в историческом стиле. Они смогут посетить губернаторский дворец, таверну, тюрьму и пиратский фрегат.