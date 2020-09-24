Названы самые красивые прогулочные места Подмосковья
Их перечислила пресс-служба комитета по туризму Московской области.
Одним из самых прекрасных видов Подмосковья можно насладиться в музее-усадьбе «Архангельское». Посетители могут осмотреть садово-парковый ансамбль, его террасы, аллеи и мраморные статуи.
После реконструкции парк «Пехорка» стал одним из самых комфортных мест для гостей. Туристы смогут погулять по тенистым аллеям, покататься на лодке по пруду и посетить благоустроенную набережную.
В музее-заповеднике «Зарайский кремль» в архитектурный ансамбль вошли Никольский собор, здание бывших присутственных мест и собор Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Заказник «Журавлиная родина» ждет всех любителей птиц. Гостей ждет также экскурсия по осеннему лесу и экотропе на болоте. Записаться лучше заранее.
В киногороде Piligrim Porto, который представляет собой европейский городок XVIII века, посетители увидят 40 построек в историческом стиле. Они смогут посетить губернаторский дворец, таверну, тюрьму и пиратский фрегат.