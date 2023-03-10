Подмосковье 10 марта 2023, 13:29 Более 80 тысяч девятиклассников Подмосковья сдадут ОГЭ в этом году Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Более 84 тысяч выпускников девятых классов Московской области будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ). В министерстве образования региона назвали самые популярные у школьников предметы для сдачи в 2023 году.

«Больше всего выпускников девятых классов выбрали сдавать в конце года обществознание — свыше 50 тысяч ребят. На втором месте по популярности информатика — предмет будут сдавать более 35 тысяч школьников, а на третьем — география, которую выбрали свыше 34 тысяч ребят», — сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

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Основной этап ОГЭ стартует 24 мая. В этот день пройдут экзамены по истории, физике и биологии.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с учениками одной из школ региона. Они рассказали главе Подмосковья о своих планах на будущее.

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