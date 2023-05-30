Подмосковье 30 мая 2023, 09:47 Более 80 тысяч человек получили консультацию в телемедицинском центре МОНИКИ в 2022 году

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Телемедицинский центр Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского был создан для поддержки пациентов в период ковида. Сейчас это многопрофильный центр, где в 2022 году 80 тысяч человек получили консультацию специалистов.

В телемедицинском центре работают не только терапевты, но и специалисты узкого профиля: эндокринологи, неврологи, кардиологи, пульмонологи, кардиохирурги, нефрологи и другие. Также в случае необходимости врач может в онлайн-режиме вызвать для больного бригаду скорой помощи.

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«Если у пациента проблемы с аритмией, тахикардия, то можно получить консультацию не только кардиолога. Пациент может быть перезаписан к аритмологу и далее при необходимости направлен на лечение в наш институт», — рассказала руководитель телемедицинского центра МОНИКИ имени Владимирского, доктор медицинских наук Нино Джаиани.

За консультацией может обратиться не только пациент. Проводятся консилиумы между лечащими врачами подмосковных поликлиник и специалистами Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.

«Если больной с трудным диагнозом, какая-то сложная ситуация, <…> врач может обратиться ко второму мнению, к специалистам более высшей категории. У нас консультируют профессора, доктора медицинских наук», — сказала Нино Джаиани.

Записаться на онлайн-прием можно на портале госуслуг. Во вкладке «Записаться» нужно выбирать раздел «Терапия» и учреждение — МОНИКИ, а затем врача и удобное время. К специалистам узкого профиля можно попасть через терапевта.

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