Подмосковье 28 марта 2023, 16:31 Более 80 рабочих мест появится на новом заводе металлических конструкций в Солнечногорске Пресс-служба Корпорации развития Московской области / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Завод металлических конструкций запустят в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском к осени. На предприятии появится около 80 рабочих мест.

«Объем инвестиций компании „Аполло“ составит свыше 500 миллионов рублей. Предприятие будет запущено в работу уже в сентябре этого года», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Монтаж первого из трех корпусов завода уже завершен. В скором времени здесь установят оборудование для производства металлоконструкций. Во втором и третьем корпусах разместятся административно-бытовые помещения.

«У инвестора уже есть действующее предприятие в Самаре, там выпускают до 1,5 тысячи тонн готовой продукции в месяц. Запуск производства в Подмосковье позволит увеличить мощности до трех тысяч тонн», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Инвесторы уже закупили сварочное оборудование для цеха, станки плазменной резки, а также сверлильные и фрезерные. В скором времени на предприятии будут открыты новые вакансии. Здесь потребуются сварщики, операторы оборудования и сборщики. В планах компании создать обучающие курсы и принимать студентов на практику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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