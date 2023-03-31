Подмосковье 31 марта 2023, 18:29 Более 80 производителей Подмосковья обсудили условия сотрудничества с торговой сетью «О’КЕЙ» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Управление развития торговли министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья совместно с представителями торговой сети «О’КЕЙ» провело торгово-закупочную сессию с региональными производителями. На мероприятии обсудили возможность направления коммерческих предложений, требования к товару на полках магазинов и условия сотрудничества.

«Эта закупочная сессия объединила сельхозтоваропроизводителей и представителей федеральной торговой сети. Более 80 участников имели возможность провести переговоры с менеджерами сети по условиям сотрудничества и получили ответы на интересующие вопросы», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Участники сессии продегустировали фермерскую продукцию: колбасные изделия, сыры, мясные деликатесы и многое другое. На мероприятии можно также было приобрести турроны и нугу, сделанные по старинной технологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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