Подмосковье 27 декабря 2022, 12:21 Более 80 предпринимателей Подмосковья приняли участие в благотворительной акции #МойбизнесПомогает

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Ежегодная благотворительная акция #МойбизнесПомогает завершилась в Московской области. Около 80 предпринимателей Подмосковья поддержали инициативу, приуроченную к Новому году.

В рамках акции предприниматели собрали более 50 подарков для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья. За неделю подарки получили юные жители Королева, Химок, Павловского Посада, Орехово-Зуево, Электростали, Одинцова, Реутова и Люберец. Новогодние подарки также получили и семьи мобилизованных бизнесменов из округов Щелково, Талдом, Серебряные пруды, Шатура, Луховицы, Ступино, Ленинский и Котельники.

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Предприниматели отправили ребятам игрушки, детские книги, творческие наборы, настольные игры, канцелярские принадлежности и сладкие подарки.

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Осенью Подмосковье ввело меры поддержки мобилизованных и их семей. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Московской области разработали ряд мер поддержки, чтобы помочь семьям бойцов, которые отправились выполнять свой долг перед страной.

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