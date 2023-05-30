30 мая 2023, 13:30
Более 80 подъездных дорог к детским садам отремонтируют в Подмосковье до конца года
Асфальт на подъездах к детским садам отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 33 городских округах Подмосковья. За сезон приведут в порядок более 80 участков.
В Минтрансе Подмосковья отметили, что покрытие обновят также на дорогах у школ, спортивных площадок, домов творчества и других мест притяжения детей.
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«В этом сезоне планируем заменить свыше 250 километров покрытия на дорогах рядом с детскими образовательными и спортивными учреждениями. Ремонтные работы проведут в 33 городских округах», — рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Покрытие уже обновили на Весенней улице в Серпухове, на улице Парковой в Подольске, на Олимпийском проспекте в Мытищах, в деревне Летуново в Зарайске.
С полной программой ремонта на год можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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