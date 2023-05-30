Подмосковье 30 мая 2023, 13:30 Более 80 подъездных дорог к детским садам отремонтируют в Подмосковье до конца года Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Асфальт на подъездах к детским садам отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 33 городских округах Подмосковья. За сезон приведут в порядок более 80 участков.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что покрытие обновят также на дорогах у школ, спортивных площадок, домов творчества и других мест притяжения детей.

Реклама

«В этом сезоне планируем заменить свыше 250 километров покрытия на дорогах рядом с детскими образовательными и спортивными учреждениями. Ремонтные работы проведут в 33 городских округах», — рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Покрытие уже обновили на Весенней улице в Серпухове, на улице Парковой в Подольске, на Олимпийском проспекте в Мытищах, в деревне Летуново в Зарайске.

С полной программой ремонта на год можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».