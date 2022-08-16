Более 80 мероприятий проведут на Яблочный Спас в Подмосковье

Праздничные программы, концерты, ярмарки, мастер-классы, народные игры и другие развлекательные мероприятия пройдут в городских округах Подмосковья на этой неделе. Подробности рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

В музее-заповеднике Антона Чехова подготовили программу «Три Спаса в Мелихово». Посетителей ждут гулянья, ярмарка, фольклорно-танцевальная программа, турнир по яблочным шашкам, мастер-классы и другое. Празднование состоится 20 августа. В тот же день фестиваль «Три Спаса» ждет гостей и жителей Серпухова.

В деревне Медведево городского округа Воскресенск состоятся престольный праздник, народные гулянья и прочие забавы. В Клину «Яблочный Спас» проведут 19 августа — в саду Гайдара.

Принять участие в конкурсах пирогов и пирожков приглашают жителей в Орехово-Зуеве. А на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России с 19 по 21 августа пройдет фестиваль «Спасская ярмарка».

Интерактивные праздничные программы для детей и взрослых подготовили в Коломне. Жители и гости Каширы смогут посетить фольклорно-познавательные игры и викторины.

Более подробно про эти и другие события недели можно узнать на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей и гостей следить за этим ресурсом, ведь в Подмосковье каждую неделю проводятся десятки бесплатных фестивалей, праздников и экскурсий.