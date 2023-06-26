Подмосковье 26 июня 2023, 16:23 Более 80 километров асфальтового покрытия отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту Минтранс Подмосковья

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В Подмосковье продолжают ремонтировать дороги. Сейчас работники приступили к восстановлению четырех самых протяженных участков этого сезона. В региональном Минтрансе заявили, что ремонт осуществляют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Участки дорог общей протяженностью более 80 километров находятся в Истре, Зарайске, Раменском и Рузском округах.

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«После завершения работ проезд к населенным пунктам, федеральным трассам, ж/д станциям, образовательным и медицинским учреждениям, аэропорту и другим местам социального притяжения станет комфортнее порядка для 200 тысяч автомобилистов», — отметил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

В этом году по нацпроекту в Подмосковье в порядок приведут более 700 километров дорог. В рамках работ на участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. С адресным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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