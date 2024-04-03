Подмосковье 03 апреля 2024, 18:10 Более 80 ям на дорогах устранили в Серебряных Прудах за сутки Минтранс Подмосковья

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Работы по ликвидации дорожных ям продолжаются в Серебряных Прудах. Только за сутки в округе отремонтировали более 80 неровностей покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Представители «Мосавтодора» провели ямочный ремонт на региональных дорогах и муниципальных дорогах. Они не только ликвидировали неровности, но и укрепили обочины. Сейчас дорожные службы продолжают работы в данном направлении. Активная стадия ямочного ремонта продлится до 1 мая.

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Напомним, что за качеством проделанных работ в Московской области следят с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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