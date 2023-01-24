24 января 2023, 15:53
Более 80 дорожников Подмосковья повысили свою квалификацию за три года
Дорожные работники «Мосавтодор» регулярно проходят программу повышения квалификации. В прошлом году это сделали 10 человек, за предыдущие два года — более 70 сотрудников организации.
«Курсы помогают повысить уровень знаний, ориентироваться в нововведениях и применять информацию уже на практике», — заявили в компании.
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Курсы дистанционные, поэтому их удобно проходить без отрыва от работы.
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В прошлом году свою квалификацию повысили специалисты, которые занимались проектированием дорог, ремонтом и содержанием искусственных сооружений. Так, они получили знания о новых материалах, диагностике и оценке состояния мостов и другую информацию.
Отметим, что проект действует в регионе с 2019 года. За это время в Подмосковье отремонтировали порядка четырех тысяч километров дорог, 600 километров тротуаров и построили около 80 дорожных объектов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в транспортном узле в Котельниках появятся теплые павильоны и места для отдыха. Он добавил, что через объект проходит порядка 60 региональных маршрутов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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