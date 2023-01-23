Подмосковье 23 января 2023, 12:50 Губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах реконструкции транспортного узла в Котельниках Андрей Воробьев заявил о реконструкции транспортного узла в Котельниках Телеканал «360»

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Теплые павильоны и места отдыха появятся в транспортном узле в Котельниках. В среднем через него проходит свыше 60 маршрутов Подмосковья, что затрудняет выезд с площади. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реконструкции объекта.

Глава региона отметил, что жители сделали ряд предложений о том, как можно преобразить транспортный узел. Их рассмотрят и примут решение.

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«Еще одна тема заключается в том, что в транспортный узел в Котельниках приходит более 60 маршрутов Подмосковья. И выезд с прилегающей площадки весьма затруднен. Жители представили ряд предложений, и я попрошу прокомментировать, что мы сможем сделать по этому запросу», — сказал он.

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Ранее Андрей Воробьев посетил Котельники и пообщался с жителями. Он рассказал им о реконструкции транспортного узла и заявил, что это востребованный и важный объект для муниципалитета.