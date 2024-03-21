Подмосковье 21 марта 2024, 10:37 Более 8 тысяч жителей Подмосковья обучились в школах борьбы с сахарным диабетом с начала года Unsplash

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Школы сахарного диабета для взрослых помогают людям, столкнувшимся с заболеванием, контролировать скачки сахара. Более восьми тысяч человек прошли обучение в таких учреждениях в Подмосковье с начала года.

Пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов обучают принципам правильного питания и подсчета углеводов, коррекции доз инсулина и других важных параметров.

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«Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека. Сейчас в Подмосковье работает почти 60 школ сахарного диабета для взрослых», — уточнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Пройти обучение предлагают всем жителям Подмосковья, которым установили сахарный диабет. Напомним, помощь в региональных эндокринологических центрах оказывают бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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