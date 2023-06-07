Подмосковье 07 июня 2023, 12:49 Более 7,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в мае АНО «МосОблПарк»

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Около 7,6 миллиона человек побывали в парках Московской области в мае. В число лидеров по посещаемости вошли Балашиха, Пушкино и Клин. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

«Подмосковные парки по праву становятся местом притяжения не только жителей, но и гостей региона. Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тысяч мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуются праздники и фестивали», — отметил Шимко.

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Парк «Пехорка» в Балашихе в последний месяц весны посетили 402 тысячи человек. В Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино побывали 255 тысяч гостей, в Клинском парке «Сестрорецкий» — 207 тысяч.

Кроме того, в министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что тематический областной проект «Город профессий» 3 и 4 июня посетили в более 25 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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