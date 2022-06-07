Более 700 вакансий появится в новом логистическом центре Дмитрова

В Дмитрове откроется новый логистический комплекс, в котором появится множество вакансий. Нужны будут инженеры, водители, комплектовщики, техники, механики, специалисты управления товарными запасами и другие специалисты. Комплекс собираются ввести в эксплуатацию уже в третьем квартале этого года.

Логистический комплекс для компании «Битсервис» на промышленной площадке «PNK парк Белый Раст» построит отечественный девелопер PNK Group. В проект уже инвестировали порядка 3,8 миллиарда рублей.

«PNK Group построит логистический комплекс площадью 62,5 тысячи квадратных метров в Дмитровском городском округе для компании „Битсервис“. На предприятии будут трудоустроены более 700 жителей городского округа и ближайших муниципалитетов. Плановый старт операционной деятельности логистического комплекса — начало следующего года», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В логистическом комплексе будут складировать и хранить различные товары. В том числе бытовую технику и инструменты, посуду и детские принадлежности. Потом все они будут отправляться в популярные у жителей магазины — «Галамарт» и МПР.

Компания «Битсервис» — логистический оператор, который обеспечивает поставки и учитывает при этом специфику различных рынков.

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