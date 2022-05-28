Названы самые востребованные профессии для летней подработки

Исследовательский центр «Зарплата.ру» провел опрос, который показал, что 75% россиян будут искать подработку на лето. Две трети из них отметили, что у них финансовые проблемы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Низкая зарплата или долги стали самыми частыми причинами для поиска дополнительной работы. Всего 6% отметили, что для них подработка — это хобби.

12% респондентов хотят устроиться курьерами, 8% — сотрудниками кол-центра, 8% — репетиторами, 8% — таксистами, 7% — маркетологами, 6% — комплектовщиками товаров и 6% — нянями.

«Количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 23%», — рассказала PR-менеджер «Зарплаты.ру» Татьяна Старостина.

Она отметила, что много компаний ищет сотрудников в сфере закупок, а также курьеров, водителей, продавцов и грузчиков.

Старостина рассказала, что те, у кого достаточно свободного времени, могут устроиться на полноценную работу на лето. Она пояснила, что сейчас достаточно предложений в области туризма и гостиничного бизнеса.