Подмосковье 18 января 2023, 14:34 Более 700 объектов для бизнеса представили на инвестиционном портале Подмосковья

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Здания и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, доступны инвесторам на инвестиционном портале Подмосковья. В базе собрано 718 объектов.

«Чтобы открыть свой бизнес, необходимо иметь либо помещение, либо землю, на которой можно будет реализовать проект. Для удобного поиска подходящего имущества и создан инвестпортал», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Недвижимость можно арендовать, выкупить или получить по льготной программе «Земля за 1 рубль», если инвестор планирует заниматься импортозамещением. Подобрать объект можно по заданным параметрам на инвестиционном портале, а заявление подать через «Госуслуги».

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что экономика региона ушла в плюс в 2022 году. Глава региона призвал коллег больше взаимодействовать с бизнесом.

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