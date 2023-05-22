Подмосковье 22 мая 2023, 11:32 Более 700 человек начали боевую подготовку в пункте отбора на контрактную службу в Балашихе

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Более 700 человек из разных городов страны прибыли в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе. В центре подготовки они находятся от трех до пяти дней, а затем отправляются в воинские подразделения в зоне СВО.

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту открылся в Балашихе 24 апреля. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уникальности этого центра. Он также поблагодарил Росгвардию и дивизию имени Дзержинского за помощь в подготовке бойцов СВО.

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В Балашихе добровольцы могут пройти все этапы заключения контракта — от оформления документов и медкомиссии до открытия счета в банке и получения справок для льготных выплат.

Напомним, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ввели дополнительные выплаты добровольцам. Единовременно можно получить 600 тысяч рублей: 195 тысяч из федерального бюджета, еще 205 тысяч — из областного и 200 тысяч из регионального фонда.

Информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно уточнить на сайте и по телефону: +7 (495) 990-77-77.

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