Важное 04 мая 2023, 18:31 Андрей Воробьев рассказал об уникальности центра подготовки добровольцев СВО в Подмосковье

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Первые добровольцы прибывают в новый пункт отбора бойцов для СВО, который открыли в Подмосковье. Все, кто готов отправиться на передовую, могут пройти подготовку, получить экипировку и оформить документы. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что одновременно здесь могут находиться до 500 человек.

Подмосковье совместно с Минобороны предусмотрело все удобства для размещения кандидатов.

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«Сюда уже прибывают наши добровольцы. Тут все готово для того, чтобы в одном месте можно было очень удобно, быстро оформить документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт и получить ответы на все интересующие вопросы», — сообщил губернатор Подмосковья.

По его словам, бойцы могут обучаться здесь до пяти дней, а затем их будут направлять в воинские подразделения.

Хочу поблагодарить командиров и ветеранов дивизии имени Дзержинского, которые также будут принимать участие во всем, что необходимо современному бойцу. Андрей Воробьев

Военный комиссар Подмосковья, полковник Алексей Астахов подчеркнул, что открытие этого центра — событие федерального масштаба.

«Этот пункт, а я бы назвал его своего рода „комплексом“, является уникальным и на данный момент единственным в России», — уточнил он.

Пункт подготовки разместился в Балашихе. Сюда смогут приезжать добровольцы из всех регионов России.

Что необходимо сделать?

Для заключения контракта необходимо пройти пять шагов. Первый — сдать документы, второй — пройти собеседование с психологом. Следом — медицинский осмотр, заключение контракта на год, три года или пять лет. В финале — получение предписания и отправление в место службы.

В центре предусмотрели трехразовое питание и проживание. Открыли спортивный зал и учебные аудитории, обустроили уличный спортивный городок.

Требования к кандидату: мужчина должен быть старше 18 лет и быть годным по здоровью.

Все контрактники получают меры социальной поддержки. Подробности разместили на сайте контрактмо.рф.

Вместе с тем работает горячая линия для потенциальных кандидатов: +7 (495) 990-77-77.

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