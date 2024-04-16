Подмосковье 16 апреля 2024, 16:01 Более 700 брендов присоединились к реестру «100% Подмосковье» Медиасток.рф

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Реестр «100% Подмосковье» создали для продвижения региональных брендов. Участниками программы уже стали свыше 700 производителей оригинальных товаров и услуг.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что программа «100% Подмосковье» повышает узнаваемость локальных брендов, привлекая больше внимания к товарам.

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Участники проекта получают возможность демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках «100% Подмосковье», размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале Подмосковья, а также на специальной вкладке «Сделано в Подмосковье» в онлайн-магазине OZON.

Участники реестра могут получить льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования, дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий и воспользоваться услугами центра «Мой бизнес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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