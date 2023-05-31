Подмосковье 31 мая 2023, 17:26 Более 70 участков в муниципальной собственности проверили на бесхозность в Подмосковье МИО МО

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За последние пять дней в Московской области проверили 73 земельных участка и 103 объекта недвижимости на бесхозность. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

«Министерством имущественных отношений с февраля этого года в регионе было введено самообследование областного имущества, сейчас такую же работу начали проводить в каждом округе. Основная задача — выявить неиспользуемое имущество, которое можно вовлечь в хозяйственный оборот», — сообщила зампред правительства региона Анна Кротова.

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В итоге из проверенных за последние пять дней 18 участков и 31 объект капитального строительства оказались неиспользуемыми.

Округам предстоит обследовать 33 759 земельных участков и 32 282 объекта недвижимости. Для удобства ответственные лица смогут использовать приложение «Проверки Подмосковья».

Самым активным муниципалитетом оказалось Пущино. Там проверили 22 объекта. В Волоколамске обследовали 13 объектов, во Власихе — 11, уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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