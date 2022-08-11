Более 70 тысяч абитуриентов подали заявления в колледжи Подмосковья

В этом году наибольшей популярностью у абитуриентов подмосковных колледжей пользуются следующие направления: информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике и мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Как сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, в регионе функционирует 40 колледжей и техникумов, подведомственных Министерству образования Московской области, и пять высших учебных заведений, которые реализуют программы среднего профессионального образования. В настоящее время приемная кампания продолжается. Уже подано свыше 70 тысяч заявок.

«Больше всего заявлений подано в Щелковский колледж, техникум имени Королева и Красногорский колледж. Уже в сентябре многие нынешние абитуриенты станут подмосковными студентами. Все ребята получат возможность быстро и эффективно обучиться профессии на базе наших колледжей», — уточнила Каклюгина.

Примерно каждый второй выпускник школ в Подмосковье выбирает для себя профессиональное образование. Документы можно подать как дистанционно, на региональном портале госуслуг, так и очно.

В регионе продолжается активная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в Подмосковье откроются 15 новых школ.