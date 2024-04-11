Подмосковье 11 апреля 2024, 23:30 Более 70 сотрудников ФКР Подмосковья приняли участие в донорской сдаче крови ФКР

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Сотрудники Фонда капитального ремонта Московской области приняли участие в благотворительной акции. Они сдали кровь в Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского при Министерстве обороны Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие 72 человека из коллектива ФКР, которые смогли сдать в общей сложности 32,5 литров крови. По словам участников, донорство для них не просто акция, а образ жизни, который помогает им почувствовать значимость своей помощи.

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