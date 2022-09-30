Более 70 педагогов наградили в преддверии Дня учителя в Балашихе | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber Более 70 педагогов наградили в преддверии Дня учителя в Балашихе

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В Балашихе 70 педагогов получили государственные, областные и муниципальные награды в преддверии Дня учителя. Замглавы администрации округа Лилия Татевосян передала учителям поздравления от главы Балашихи Сергея Юрова. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры «Балашиха».

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«Уважаемые педагоги, дорогие ветераны педагогического труда, примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Ваша профессия — одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы несете знания, воспитываете в детях лучшие качества, учите трудиться и мыслить, открываете таланты и раскрываете способности. Педагогов нашего города отличают высокий профессионализм, активная гражданская позиция, открытость всему новому. Вы активно внедряете педагогические инновации для широкого распространения знаний. Решением президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Дорогие педагоги, выражаю вам глубокую признательность и желаю вам неиссякаемой творческой энергии, высоких профессиональных достижений, крепкого здоровья, успехов и благополучия», — сказала Лилия Татевосян.

Также преподавателей поздравил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

«Сегодня нельзя недооценить значение педагогической отрасли и ее вклад в развитие города. Мы гордимся результатами вашего труда. Отрасль образования в Балашихе насчитывает более 6700 работников. Я хочу от всего депутатского корпуса пожелать вам дальнейших успехов в деятельности, а также также крепкого здоровья, счастья и благополучия. Я горд тем, что живу и работаю рядом с вами», — сказал Геннадий Попов.

В ходе церемонии преподавателям вручили почетные грамоты Минпросвещения России и Министерства образования Подмосковья, а также благодарственные письма Совета депутатов Балашихи. Директор Дворца творчества детей и молодежи Юлия Букатова получила благодарность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«В первую очередь День учителя — это признание наших заслуг. Это профессия, которая требует всех сил, которые есть у человека. Это призвание человека с большим сердцем, когда он решает стать педагогом и знает, что этому будет посвящена вся жизнь. Для каждого преподавателя это подтверждение и признание того, что он сделал правильный выбор, пришел туда, где он нужен. Спустя годы, отдав 30 лет образованию, я не мыслю себя без него. Я могу подвести итог своей деятельности за эти годы и сказать, что мой выбор профессии был правильным», — поделилась Юлия Букатова.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии нового корпуса школы № 3 в Мытищах. Там появились скалодром, гимнастический, тренажерный и хореографический залы.

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