Подмосковье 29 декабря 2022, 17:05 Более 70 домов отремонтировали в Раменском с начала года

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Итоги программы капитального ремонта жилого фонда в 2022 году начали подводить в МинЖКХ Подмосковья. В одном только Раменском привели в порядок 77 домов.

Кровли в 12 многоквартирных домах и инженерные системы еще в 24 капитально отремонтировали в Раменском с начала года. Помимо этого, в трех многоэтажках заменили 10 лифтов, а еще по 12 адресам провели ремонт фасадов.

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«В Подмосковье выполняется самая значительная программа по капремонту в России, планы которой рассчитаны до 2049 года. С 2014 года привели в порядок 16 тысяч домов, что улучшило жилищные условия у трех миллионов жителей области», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Работы провел Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Строительный контроль выполнили эксперты компании «Управление технического надзора капитального ремонта».

Жильцы могут принимать участие в обсуждении и планировании ремонтов. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.