31 марта 2023, 17:02
Более 70 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Жителей Подмосковья продолжают переселять из аварийного фонда по программе «Жилье и городская среда». Так, за неделю ключи от новых квартир получили еще 75 человек в восьми городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«В рамках госпрограммы за текущую неделю было расселено 25 аварийных помещений общей площадью 930,9 квадратных метра. Жители переехали в благоустроенные квартиры в домах-новостройках, а также выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение», — уточняется в сообщении.
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Новые квартиры получили жители Балашихи, Королева, Коломны, Истры, Солнечногорска, Мытищ, Лосино-Петровского и Сергиево-Посадского округов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение попало 11 ветхих построек.
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Аварийное жилье
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