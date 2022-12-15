Подмосковье 15 декабря 2022, 11:00 Более 7 тысяч бесплатных точек на рынках выделили для фермеров в Подмосковье Unsplash

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Реализацию подмосковной программы поддержки сельскохозяйственных производителей обсудили в комитете Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку. Сейчас для фермеров предусмотрено 7,1 тысячи бесплатных мест на 108 продовольственных рынках региона.

«Мы очень большое внимание уделяем поддержке наших фермеров и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Всем им нужно продавать свою продукцию на выгодных условиях, поэтому на рынках предусмотрены бесплатные места», — сказал председатель комитета Сергей Керселян.

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В Московской области работают 108 розничных рынков, на которых на сегодняшний день предусмотрено более 7,1 тысячи торговых мест для сельхозпроизводителей. Для реализации фермерской продукции функционируют также 43 специализированных и 123 мобильных торговых объекта.

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«Мы будем и дальше работать в этом направлении для поддержки наших подмосковных фермеров и держателей ЛПХ. Нужно помогать им продвигать свою экологически чистую и качественную продукцию», — подытожил Сергей Керселян.

Узнать о количестве и месте расположения сельскохозяйственных розничных рынков в Подмосковье можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, по телефону 8(498)602-30-90, в разделе «Сведения о местах нахождения розничных рынков» региональной географической системы Московской области (РГИС).

Подмосковье активно поддерживает сельхозпроизводителей, и это приносит свои результаты. Осенью регион стал лидером России по производству хлеба. В области производят 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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