Подмосковье 22 марта 2023, 16:32 Более 7 гектаров земли передали для строительства очистных сооружений в Кашире Министерство имущественных отношений Московской области

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Новые очистные сооружения построят в Кашире в 2024 году. Для этих целей предприятию «Коммунальные системы Московской области» передали 7,3 гектара земли в деревне Терново-1.

«Сооружения будут обслуживать порядка 40 тысяч жителей, проживающих в Кашире, Ожерелье и поселках Новоселки и Зендиково», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Станцию построят по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Согласно проекту, объект будет работать по принципу очистки сточных вод с доочисткой производительностью 20 тысяч кубометров в сутки. Для этого будут использоваться сертифицированное оборудование и современные технологии.

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К строительству очистных сооружений приступят уже в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у 40 тысяч жителей во Фрязине улучшилось качество воды благодаря модернизации нескольких водозаборных узлов.

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